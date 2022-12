JUROS AMPLIAM ALTA E DÓLAR DISPARA APÓS ANÚNCIO DE HADDAD NA FAZENDA

Haddad assume o ministério da Fazenda tendo como 1ª missão afastar desconfianças de como governo petista vai turbinar gastos nos próximos anos. Nome do ex-prefeito de São Paulo foi anunciado nesta sexta-feira, 9, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os juros futuros com prazos intermediários e longos refletiram a confirmação de Fernando Haddad (PT) como ministro da Fazenda e ampliaram as altas ainda durante a entrevista coletiva do presidente eleito Lula (PT) que anunciou alguns dos ministros do próximo governo. O Ibovespa subiu 0,25% (aos 107.519 pontos) puxado por mineradoras e siderúrgicas. O dólar fechou em alta de 0,58%, aos R$ 5,25. No dia, o real brasileiro se juntou ao peso mexicano e ao rand sul-africano entre as três piores performances dos dia entre os emergentes.





Via Revista Ceará

(Foto: Reprodução/VEJA)