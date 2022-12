FLÁVIO DINO, INDICADO MINISTRO DA JUSTIÇA, TERÁ META DE DESARMAR POPULAÇÃO

Ex-integrante do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e atualmente no PSB, Partido Socialista Brasileiro, o futuro ministro da Justiça de Lula (PT), o senador Flávio Dino, afirmou que buscará promover o desarmamento da sociedade. Segundo disse, o novo governo Lula deverá adotar medidas para estimular a entrega de armas por parte da população. “Haverá estímulos à entrega voluntária [de armas], inclusive vamos procurar estruturas estímulos econômicos. E vamos encurtar o registro das armas. Se a pessoa diz que tem uma arma, é preciso que apresente se a arma existe mesmo e onde ela está. E haverá, com efeitos futuros, vedação a certas aquisições como essas de fuzis, metralhadoras e assim sucessivamente. É absolutamente descabido”, avisou Dino. Dino tem defendido que o governo de Lula promova um “revogaço” de decretos sobre posse e porte de armas editados por @jairmessiasbolsonaro (PL), que já se posicionava a favor das armas. O ex-governador do Maranhão será o ministro da Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de janeiro de 2023.





Via portal Revista Ceará

(Foto: Reprodução/Twitter)