Camisa autografada por Pelé é vendida após internação do Rei do Futebol; Veja valor

Uma camisa autografada por Pelé, o Rei do Futebol, foi colocada à venda por uma loja de molduras, em Curitiba, por R$ 10,5 mil. A peça foi a leilão no momento em que o ex-jogador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebendo cuidados paliativos em razão de um câncer avançado a partir do cólun. A informação é da “TV Band”.





Proprietário da loja que está vendendo a camisa, o empresário André Azevedo, de 49 anos, relatou que a camisa foi adquirida na loja Hall da Fama, neste ano, e que foi autografada por Pelé no fim dos Anos 90. De acordo com ele, a réplica da vestimenta usada pelo craque em 1968 teve a assinatura autenticada.





A peça foi exposta pela primeira vez há dois meses, na época, foi anunciada por R$ 8,5 mil. Contudo, diante da expectativa do empresário por alta procura neste momento, o preço aumentou para R$ 10,5 mil.





Créditos: Lance!.