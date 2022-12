Ceará supera média histórica de chuvas em dezembro

Dados da Funceme apontam volume de precipitações 44% acima da normal climatológica do mês.

Dezembro ainda nem terminou mas já acumula volume de chuvas acima da média histórica, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com as precipitações registradas nesta semana, a média pluviométrica do mês chega a 45,6 mm neste domingo, 25, superando em 44,3% a normal climatológica mensal, que é de 31,6 mm.



Restando poucos dias para o fim do mês, esse é o terceiro dezembro mais chuvoso dos últimos dez anos. O acumulado parcial de 2022 só fica atrás das médias de 2018 e 2021, com 86,8 mm e 47,7 mm, respectivamente. Os volumes mais baixos foram observados em 2012 (4 mm), 2014 (5,9 mm) e 2020 (8,1 mm). O cenário ainda pode sofrer alterações caso a última semana do ano seja chuvosa no Ceará.



Entre este sábado, 24, e domingo, 25, véspera e dia de Natal, choveu em 55 municípios cearenses de acordo com o painel das chuvas da Funceme. A cidade de Forquilha, a 217 km da Capital, teve o maior nível de precipitações, registrando 39 mm, seguida de Santa Quitéria, no Sertão Central e Inhamuns, com 38 mm. No Litoral de Fortaleza, a maior chuva foi em Maranguape (32 mm). A Capital acumulou apenas 5,4 mm.



A previsão do tempo da Funceme para os próximos dois dias indica que as chuvas devem perder força no Estado. Na segunda, 26, embora haja possibilidade de céu variando entre nublado e parcialmente nublado, são baixas as chances de precipitações em todas as macrorregiões. O prognóstico é praticamente o mesmo para a terça-feira, 27, quando o clima ensolarado deve voltar a predominar.



Na quinta-feira, 29, a Funceme deve disponibilizar a previsão completa para o réveillon no Ceará. A instituição sempre divulga cenários meteorológicos com projeções para ciclos de três dias.



Pelo calendário climatológico do Ceará, dezembro é o primeiro mês da chamada pré-estação, que segue até o fim de janeiro. O período antecede a quadra chuvosa, entre fevereiro e maio.



Chuvas em dezembro nos últimos dez anos 2022: 45,6 mm



2021: 47,7 mm

2020: 8,1 mm

2019: 10,4 mm

2018: 86,8 mm

2017: 14,1 mm

2016: 25,8 mm

2015: 10,9 mm

2014: 5,9 mm

2013: 35,2 mm

2012: 4 mm



*Dados coletados até 25/12/2022, passíveis de alterações até o fim do mês.