HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO DISTRITO DE ARACATIAÇU, EM SOBRAL

Um homicídio a bala foi registrado no início da noite deste domingo (25), na localidade de São João, zona rural do distrito de Aracatiaçu.



Um jovem identificado por Patrick, foi assassinado com vários tiros. Segundo informações, a vítima foi abordada e morta por dois homens em uma motocicleta. Os criminosos fugiram logo após o crime em rumo ignorado.



Sobral registra 73 homicídios dolosos no corrente ano!



A Policia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.



Mais detalhes a qualquer momento.