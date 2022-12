Chefe de gabinete do MS é preso após tentar matar namorado de ex-mulher; VEJA VÍDEO

A Polícia Civil de Ivinhema, município do Mato Grosso do Sul, prendeu o servidor público Valdenir Feliciano da Silva, 46 anos, nesse sábado (24/12), após ele promover um “bang-bang” em um posto de combustível da cidade na tentativa de matar o namorado da ex-mulher.





O suspeito, conhecido como Tutinha Preto, efetuou pelo menos oito disparos com arma de fogo contra o desafeto.





Silva exerce o cargo de Chefe de Gabinete da Prefeitura de Iivnhema. Ele é suspeito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.





O suspeito permanecerá preso preventivamente à disposição da justiça.





O caso





Na última quinta-feira (22), a Polícia Civil ser acionada para atender um local em que havia uma possível tentativa de homicídio.





Ao chegar ao local, investigadores constataram que o suspeito, após perseguir seu desafeto que é o namorado de sua ex-mulher. Ele havia disparado ao menos 8 vezes em direção a vítima, com uma pistola calibre 9mm. Após o crime, o suspeito fugiu do local.





A vítima já havia registrado Boletim de ocorrência de ameaça, narrando que desde o começo do mês estava sendo perseguida e ameaçada de morte pelo suspeito. As investidas criminosas evoluíram e tentaram ser concretizadas na última quinta, com a realização de vários disparos em um posto de combustível no Centro da cidade, o que causou pânico nos munícipes.





A motivação do crime se deu por ciúmes da ex-companheira. Ele não aceita que ela tenha novo relacionamento e segundo investigação, vem ameaçando o namorado atual dela.