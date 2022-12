Polícia prende suspeito por bomba colocada em Aeroporto de Brasília

A Polícia Civil do DF (Distrito Federal) prendeu na noite de sábado (24/12) um suspeito de ter montado um artefato explosivo em uma via que dá acesso ao Aeroporto de Brasília. Segundo a corporação, o homem é um empresário de 54 anos do Pará.





O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em um apartamento em Sudoeste, região central do DF. Ele declarou que pretendia explodir o artefato. A polícia apreendeu no local duas espingardas, 1 fuzil, 2 revólveres, 3 pistolas, 5 emulsões explosivas, munições e uniformes camuflados.





No Twitter, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, elogiou a operação e atribuiu o crime a motivações políticas. “Cumprimento a Polícia Civil do DF pela prisão e apreensões efetuadas nesta noite, com aparente ligação com o artefato explosivo desta manhã. Fotos mostram o terrível efeito do extremismo no Brasil. Que todos rezemos nesta noite por paz”, escreveu.





A PM (Polícia Militar) e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram acionados por volta das 7h30 do sábado (24.dez) para investigarem a possibilidade de haver um artefato explosivo em uma caixa encontrada na via que dá acesso ao Aeroporto de Brasília.





O artefato não foi explodido pela polícia. Foi recolhido e enviado para perícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Durante o processo, uma das vias de acesso ao aeroporto foi interditada.





Segundo a Inframerica, concessionária do aeroporto, o alerta foi dado por um de seus funcionários, seguindo os procedimentos adotados quando objetos suspeitos são abandonados tanto no aeroporto como em suas proximidades.





Com informações do Poder 360.