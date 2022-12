Família de Pelé passa noite de Natal no hospital; Veja imagem

Kely Nascimento –filha de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 82 anos– publicou na noite de sábado (24/12) foto do Natal da família no Hospital Israelita Albert Einstein. O ex-jogador está internado no local desde 29 de novembro para tratar um tumor no cólon. No último boletim médico, divulgado na quarta-feira (21/12), o hospital disse que Pelé teve uma piora em seu estado de saúde.





“Quase todos”, escreveu Kely na legenda da foto em que aparece ao lado dos irmãos Flávia e Edinho Nascimento, além de netas e outros integrantes da família. “Gratidão, amor, união, família. A essência do Natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles. Hoje e sempre, feliz natal, feliz tudo”, finalizou.