Ladrões invadem casa, são recebidos a tiros e um deles acaba morto; VEJA VÍDEO

Um homem foi morto a tiros após invadir uma casa para um assalto, em Analândia (SP), na madrugada deste sábado (24). Outros dois criminosos fugiram e não foram localizados. Uma câmera de segurança flagrou o momento da invasão e o disparo feito pelo morador.





Segundo o boletim de ocorrência, o dono da casa no Jardim Santana relatou que três homens invadiram o local pelo quintal e tentaram arrombar a porta da cozinha. Nas imagens, um dos homens aparece com uma pistola preta. A vítima ameaçou os assaltantes, mas eles não foram embora. O homem, que tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), atirou com uma espingarda na direção da porta. Os três correram, mas um deles foi atingido e morreu no local.





A Polícia Militar foi chamada e encontrou o corpo do homem na rua. Ele tinha 3 ferimentos, sendo dois na cabeça e um no peito. O cartucho possui um balote e 5 esferas menores e, por isso, os ferimentos foram feitos com um único disparo. Os outros dois criminosos fugiram por uma mata, sentido Descalvado (SP), e não foram localizados.