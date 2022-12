Chaminé de lavanderia cai em cima de carro

A chaminé de uma lavanderia caiu na manhã de hoje, 13, em cima de um carro, no avenida Paulino Rocha, nas proximidades da Arena Castelão. As imagens mostram parte do veículo, modelo ‘Pick Up’ bastante danificado. O motorista foi resgatado por populares e posteriormente atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).





Por causa do acidente, o trânsito foi afetado na região e coube aos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) e integrantes do ‘Via Livre’ controlarem o tráfego.





A queda da chaminé também afetou a rede de transmissão elétrica, gerando queda de energia em bairros próximos ao local. Através de nota, a Enel Ceará informou que trabalha para normalizar o serviço.





“A empresa esclarece que imediatamente iniciou manobras na rede para normalizar o serviço. A distribuidora também comunica que já enviou técnicos ao local para garantir a segurança da população e para trabalhar na recomposição da rede”, revelou a empresa.





(CN7)