Secretaria diz que identificará vândalos de Brasília

Ao menos oito veículos, incluindo cinco ônibus, foram incendiados. Horas após atos de vandalismo na região central de Brasília, a Polícia Civil segue tentando identificar os envolvidos para responsabilizá-los.Ao menos oito veículos, incluindo cinco ônibus, foram incendiados.





“Esses atos, praticados por grupos isolados, estão sendo apurados pela Polícia Civil do Distrito Federal, e os participantes, uma vez identificados, serão responsabilizados. A PF [Polícia Federal], por sua vez, deverá apurar os crimes relacionados aos atos que atentem contra a instituição e crimes de natureza federal”, informou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, em nota divulgada no fim da manhã de hoje (13).





A confusão teve início ontem (12) a noite, depois que um grupo de pessoas tentou invadir a sede da Polícia Federal (PF) em protesto contra a prisão do indígena José Acácio Serere Xavante, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Acácio foi detido ontem à tarde.





