Começa o julgamento de anestesista acusado de estuprar mulher durante o parto no Rio de Janeiro

Começou hoje (12) o julgamento do médico anestesista acusado de estuprar uma mulher em trabalho de parto. Os primeiros depoimentos são da vítima e do marido dela. Em seguida, serão ouvidas as oito testemunhas de acusação e as oito de defesa. Os peritos do caso também darão esclarecimentos.





O médico Giovanni Quintella Bezerra será ouvido por videoconferência. Ele foi preso em flagrante em julho deste ano, depois de ser filmado quando abusava da vítima. Se condenado, ele pode pegar até 15 anos de prisão.





