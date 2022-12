Chamar Lula de "ladrão" é crime, afirma Flávio Dino

Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública qualifica os críticos do petista como "difamadores" e "caluniadores".

Chamar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “ladrão” é crime, segundo o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA). A declaração foi proferida em 20 de outubro, durante entrevista ao canal Rede TVT.





“Aqueles difamadores, caluniadores, que dizem assim: ‘Lula é ladrão’, estão cometendo um crime”, afirmou Dino, ao ser interpelado pelo jornalista Juca Kfouri. “Porque não paira nenhuma condenação, zero, contra o ex-presidente Lula. É puro preconceito. É uma frase amparada em nenhum fato. Portanto, essas pessoas são criminosas.”





Parceria com STF





Ainda sem tomar posse, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública já avalia a possibilidade de estabelecer uma parceria com o Supremo Tribunal Federal (STF). Ao ser indagado pelo portal UOL se procuraria a Suprema Corte para municiar-se de informações colhidas nos inquéritos das “milícias digitais” e dos “atos antidemocráticos”, Dino não descartou a ideia.





“É uma possibilidade que depende de decisão do relator, ministro Alexandre de Moraes”, disse o político, em entrevista publicada nesta segunda-feira, 12. “Se ele autorizar, certamente, serão informações muito importantes para a Polícia Federal executar suas atribuições legais.”





Adepto do comunismo





Uma foto de Dino segurando uma foice e um martelo, símbolos do comunismo, viralizou nas redes sociais. A imagem foi registrada no Carnaval de 2019, quando o futuro ministro era governador do Maranhão.





A fantasia de Dino também era composta de um boné verde com estrela vermelha, semelhante ao do Exército de Cuba. Na ocasião, o político participava de danças tradicionais nordestinas.





Fonte: Revista Oeste