Lula discursa: “Quero destacar a coragem do STF e do TSE”

Na tarde desta segunda-feira (12), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), como presidente e vice-presidente eleitos.





Lula teve a oportunidade de discursar e agradecer a todos os que estavam presentes, entre eles os ex-presidentes José Sarney e Dilma Rousseff.





O petista também agradeceu aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





– Além da sabedoria do povo brasileiro que escolher o amor em vez do ódio, a verdade em vez da verdade, a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do STF e do TSE que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a vontade do voto popular – declarou.





O presidente eleito fez questão de cumprimentar cada um dos ministros “pela firmeza na defesa da democracia”, e criticou o presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele representava “o inimigo da democracia” e tinha “fábrica de mentiras”. (Pleno News)