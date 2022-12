Alexandre de Moraes: Apoiadores de Bolsonaro serão responsabilizados

Durante seu discurso, na diplomação de Lula, nesta segunda-feira (12), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro responsáveis pelos protestos no país e aqueles que tentaram tumultuar o processo eleitoral serão responsabilizados. As informações são do site O Antagonista.





Para ele, a diplomação do petista atesta a “vitória plena na democracia e do estado democrático de direito”.





– Essa diplomação [de Lula] atesta a vitória plena da democracia e do estado democrático direito, contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados que, já identificados, serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições – falou.





E acrescentou:





– Essa diplomação consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral e da legitimidade política conferida soberanamente pela maioria do povo brasileiro por meio do voto direto e secreto.





Moraes também classificou os militantes que apoiam Bolsonaro como “extremistas e criminosos” e integrantes de uma “milícia digital”.





– Os extremistas, criminosos, milícias digitais começaram a atacar a mídia tradicional, para substituir livre debate por mentiras. Coube à justiça eleitoral atuar de maneira séria e firme para evitar que desinformação maculasse liberdade de eleitores e eleitoras – disse.





(Pleno News)