Comediante ex-Globo bate em mãe, é preso e urina no chão da delegacia

O comediante Filipe Pontes foi preso em flagrante, na manhã deste sábado (31/12), após agredir sua própria mãe, em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. A informação foi confirmada à coluna LeoDias pelo 1° Distrito Policial do município.





O humorista chegou em casa alterado, sob efeito de bebida alcoólica, e enforcou a mãe após uma discussão. Ele a chamou de “puta, vagabunda e outras palavras do tipo”, de acordo com o boletim de ocorrência. O irmão de Filipe, que estava dormindo, acordou assustado com a confusão e imobilizou Pontes até a chegada da Polícia Militar.





Enquanto estava imobilizado, Pontes ameaçou o irmão de morte. Na delegacia, também segundo o B.O., a mãe expressou o “desejo de adoção de medida protetiva de urgência” contra o filho que a agrediu.





Ainda sob efeito do álcool, Filipe Pontes caiu no sono na delegacia e urinou no chão. Imagens recebidas por nossa reportagem mostram o comediante dormindo no local.





O 1° Distrito Policial informou que Filipe Pontes foi encaminhado para o Fórum para audiência de custódia.





Na TV, Filipe Pontes teve passagens pelos extintos Zorra Total, Pânico na Band, Domingão do Faustão, Legendários, além de Altas Horas.





Créditos: Metrópoles.