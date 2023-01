Pomada de cabelo leva mais de 130 mulheres a hospital com cegueira temporária; Entenda

De acordo com a oftalmologista Anna Beatriz Simões, que atende na instituição de saúde, os efeitos adversos são causados por produtos diferentes. Contudo, a maioria das pacientes afirma ter tido contato com pomadas para modelar penteados e tranças das marcas Studio Hair e Ômegafix. A última está sendo investigada desde março pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





De acordo com a especialista, o verão é a época do ano em que há uma “explosão de casos” de cegueira temporária causada pelos produtos para cabelo. Às vésperas do Réveillon, a médica pede que as pessoas estejam atentas aos salões de beleza que frequentam e evitem tocar os olhos.





“As tranças são feitas durante o ano todo, mas há um aumento da utilização desse tipo de penteado em eventos como Natal, Ano-Novo e Carnaval. Como no verão é mais comum ir para a praia, piscina, e as pessoas suam mais, é possível notar que há uma explosão nos casos”, afirma.





Além da perda temporária de visão, as pacientes relatam forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, inchaço, vermelhidão e dor de cabeça.





A orientação da oftalmologista é de que as pessoas redobrem a atenção e procurem salões de beleza sérios e que usem produtos regulamentados pela Anvisa. Simões indica que homens e mulheres que trançaram os cabelos redobrem os cuidados durante o banho, para evitar que a água escorra para os olhos, e não mergulhem na praia ou em piscinas.





Fonte: Portal Grande Ponto.