Professora é presa no DF após ensinar receitas de culinária com maconha na air fryer

Na quinta-feira (07), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu uma mulher, de 33 anos, por tráfico de drogas. Ela é professora temporária da Secretaria de Educação do DF e, de acordo com a corporação, usava as redes sociais para ensinar receitas de culinária com maconha.





Em um dos vídeos divulgados, a professora chegou a usar uma air fryer para fazer um prato.





As investigações foram conduzidas pela 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires, e começaram há cerca de um mês, após a mulher anunciar a venda de LSD na internet.





Questionada sobre o caso, a Secretaria de Educação informou que a professora já foi afastada do cargo.





Nesta quinta, os policiais foram até a casa da suspeita, no Riacho Fundo, cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, os agentes apreenderam porções de maconha, LSD, MDMA — princípio ativo do ecstasy — e uma balança de precisão.





Após a prisão em flagrante, a mulher foi conduzida à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP). Se condenada, a professora pode pegar de 5 a 15 anos de prisão.





