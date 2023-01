URGENTE! PIX terá mudanças a partir desta segunda-feira; confira quais são

A partir desta segunda-feira (2), começam a valer as novas regras anunciadas pelo Banco Central (BC) em dezembro de 2022 para o Pix, sistema de pagamento instantâneo brasileiro. Entre as mudanças está o fim da obrigatoriedade de limite por transação, sendo mantido apenas o limite por período de tempo.





Na prática, isso significava dizer que se o usuário tinha um limite diário total de R$ 1 mil, mas um limite de R$ 500 por transação, era necessário realizar duas transferências para que o valor pudesse ser movimentado. Com a mudança, o usuário poderá fazer apenas uma transferência de R$ 1 mil.





Os limites do Pix saque e troco também foram alterados, passando de R$ 500 para R$ 3 mil no período diurno, e de R$ 100 para R$ 1 mil no período noturno. Uma outra mudança é o horário do limite noturno, que passa a ser flexível e definido pelo cliente, caso o banco ofereça essa opção. Por padrão, o horário noturno vai das 20h às 6h.





A regra para mudança de limite no valor que pode ser transferido não foi alterada e segue a mesma. Caso o usuário queira reduzir seus limites de Pix, a solicitação deve ser atendida de forma imediata. Caso ele deseje aumentar, seu banco terá um prazo de 24 horas a 48 horas para avaliar o pedido e aceitá-lo ou não.





(Pleno News)