Conta de luz deve subir 5,6% em janeiro de 2023, segundo ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) entregou ao grupo de Minas e Energia do governo de transição uma estimativa acerca do aumento da conta de luz a partir dos próximos meses. Assim, a expectativa da Aneel é de que o aumento seja em torno de 5,6% da tarifa a partir de janeiro.





O reajuste será de mais de 10% em sete distribuidoras de energia, enquanto outras 15 companhias reajustarão seus valores entre 5 a 10%. Ademais, 17 empresas sofrerão com alterações de até 5%, e outras 13 não terão nenhum tipo de alteração.





Como ter descontos na conta de luz?





Com o aumento previsto para a conta de energia, os valores podem ficar pesados para diversas famílias brasileiras que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, o Governo Federal criou o programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), no qual os grupos cadastrados no Cadastro único (CadÚnico) garantem descontos entre 10 e 100% do valor.





O abatimento é calculado de acordo com as características do grupo familiar em questão e do consumo mensal da residência. Veja qual o desconto ofertado para as famílias:

– Consumo de até 30 kWh ao mês: 65% de abatimento;

– Consumo entre 31 kWh e 100 kWh ao mês: 40% de abatimento;

– Consumo entre 101 kWh e 220 kWh ao mês: 10% de abatimento.

Já para as famílias indígenas e quilombolas, o desconto é feito de forma diferente:

– Consumo de até 50 kWh ao mês: 100% de abatimento;

– Consumo entre 51 kWh e 100 kWh ao mês: 40% de abatimento;

– Consumo entre 101 kWh e 220 kWh ao mês: 10% de abatimento.

Sendo assim, para consumos acima de 220 kWh por mês, não haverá nenhum desconto aplicado para nenhum dos grupos.





Com informações de Edital Concursos Brasil