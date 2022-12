Estudante de direito denuncia que foi agredida com arma e murros pelo namorado por beber cerveja ‘sem a permissão dele’

A estudante de direito Isabella Lacerda, de 20 anos, denuncia que foi agredida com uma arma e mordidas pelo então namorado, em Goiânia. Segundo ela, ele se irritou após ela beber cerveja “sem a permissão dele”.





A jovem contou que o homem foi preso, mas solto no dia seguinte. Com isso, ela tem medo de que ele tente matá-la outra vez. Isabella está com diversos hematomas pelo corpo.





“Ele tentou me matar. Está sendo muito difícil, pois vivi mais de uma hora de tortura. Fui espancada com uma arma, fui mordida, luxou minhas mãos, todo meu corpo. Ele arrancou quase todo meu cabelo”, desabafou a jovem.





O caso ocorreu na noite de sexta-feira (9), no Setor Sudoeste, em Goiânia. Após conseguir fugir das agressões, a mulher foi a uma delegacia de polícia na madrugada de sábado (10), onde representou criminalmente contra o agora ex-namorado e pediu medidas protetivas contra ele.