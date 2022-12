Moraes diz que seu pedido de prisão fere a Constituição

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, está aparentemente tranquilo quanto ao seu pedido de prisão no Superior Tribunal Militar (STM), feito pelo ex-juiz Wilson Koressawa. Moraes disse a aliados que a petição é inconstitucional, já que apenas o próprio STF poderia julgar um ministro da mais alta Corte do país.





Seus colegas de tribunal, ministros do STF, tratam o pedido de prisão com total irrelevância e entendem que o ex-juiz buscou apenas a autopromoção.





Polêmico, Koressawa coleciona alguns episódios inusitados, dentre eles a ação movida contra o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, porque o jornalista estaria incentivando o suicídio ao divulgar a vacinação infantil contra a Covid-19.





O ex-juiz possui um site chamado Grupo Ações Libertadoras, no qual faz duras críticas às medidas sanitárias contra a Covid-19 e pede a prisão de governadores, prefeitos e outras autoridades.