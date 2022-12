Petrobras cai mais de 3% com possibilidade de Mercadante na presidência

Segundo jornal, petista pode ser indicado ao comando da estatal, mas também há rumores de que siga para o BNDES.

As ações da estatal Petrobras (PETR3/PETR4) sofriam forte desvalorização nesta segunda-feira, 12, como repercussão da notícia de que Aloízio Mercadante pode ser indicado para o comando da petroleira, segundo reportagem da coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.As ações ordinárias (PETR3) recuavam 3,56%, para R$ 27,06, enquanto as preferenciais (PETR4) caíam 4,65%, para R$ 23,56.





Rumores indicam que o petista poderia ser indicado ao comando tanto da estatal quanto do BNDES. Mercadante foi um dos principais nomes da estratégia de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência.





“O quebra-cabeças ministerial ainda está sendo montado, mas tudo caminha para que o ex-ministro embarque em outra canoa que não a de ministro — e não menos importante”, escreveu Jardim.





A possível nomeação do político paulista para o comando da Estatal é vista com receio por agentes do mercado, que veem risco à governança da companhia.





O nome também substitui as principais apostas no senador Jean Paul Prates (PT), que tem mais de 25 anos de trabalho nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. Prates também é um dos cotados para o Ministério de Minas e Energia.





