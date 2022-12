Criança de 5 anos e dois homens morrem após colisão entre caminhão e carro na BR-020

Um acidente entre um caminhão e um carro deixou três pessoas mortas e duas feridas, nesta quinta-feira (29), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Entre as vítimas fatais estão um homem, o motorista do carro e uma criança de cinco anos.





Vídeos feitos por motoristas que passaram pelo local após o acidente mostram que o carro ficou bastante danificado. O acidente aconteceu na tarde desta quinta, e o caminhão seguia no local até a publicação desta reportagem.





As vítimas que ficaram feridas são duas mulheres; uma delas é mãe da criança, e teve ferimentos na perna e no tórax. A outra mulher teve ferimentos graves e está em coma no Hospital Instituto Dr. José Frota.





O caminhão seguia no sentido de Canindé, no interior do estado, para Fortaleza quando um pneu dianteiro estourou. O motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a preferencial, colidindo contra o carro, que ia de Fortaleza à Itatira.





