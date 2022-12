CRIMINOSOS ARMADOS DE REVÓLVER ROUBAM MAIS UMA MOTO EM SOBRAL

O roubo aconteceu na noite de ontem, dia 30, por volta das 19h, nas proximidades do "Zé Leiteiro".

Uma mulher foi abordada e roubada por dois homens armados de revólver em uma motocicleta. Os assaltantes subtraíram uma Honda Bros de cor preta e placa OSV8399.

Os criminosos fugiram logo após o roubo, tomando destino ignorado.

Quem souber informações do paradeiro do veículo roubado, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.