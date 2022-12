DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM) no inicio da manhã de hoje, 08/12/2022, deu cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva contra um individuo de alcunha "PÉ DE PANO", que responde pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), ocorrido no ano de 2017. Diante do mandado expedido pela 3ª vara criminal, os Policiais Civis começaram as investigações com fito dar cumprimento à ordem judicial, vindo a lograr êxito nesta manhã. "PÉ DE PANO" foi encontrado em via publica na Avenida José Figueiredo, sendo abordado, dado voz de prisão e conduzido para apresentação da autoridade policial, realizou exame cautelar e em seguida foi recambiado para a unidade prisional de Sobral, ficando à disposição da Justiça.

Veja mais sobre: Policia