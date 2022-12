Irmãs de Cristiano Ronaldo se revoltam ao vê-lo ‘humilhado’ e pedem para que ele abandone a Copa do Mundo

O jogador da seleção de Portugal ficou no banco de reservas na partida das oitavas de final.

O clima dentro da seleção de Portugal em relação a Cristiano Ronaldo está cada vez mais tenso.





O jogador que ficou no banco de reservas na maior parte do tempo na partida entre Portugal e a seleção da Suíça na goleada de 6 x 1vem se mostrando bastante incomodado.





Nesta quarta-feira (7), Cristiano Ronaldo se negou a treinar com o time reserva, o que aumentou o mal-estar entre ele e o técnico Fernando Santos o que foi considerado um ato de rebeldia do jogador pela mídia especializada em esporte, como por exemplo, o portal espanhol, ‘Marca’.





Longe do Catar, as irmãs de CR7 se mostraram revoltadas com atual situação do jogador e usaram as redes sociais para desabafar.





Kátia Aveiro, irmã do jogador pediu para que Cristiano Ronaldo pediram para o jogador abandonar a seleção portuguesa e deixar a Copa do Mundo de Futebol Fifa do Catar – 2022.





Ela afirmou que gostaria que o irmão estivesse em casa para que recebesse o carinho da família, para ser abraçado e dizer que está tudo bem. Kátia também reforçou que CR7 precisa se lembrar de onde veio e até onde ele chegou e o quanto a jornada foi sofrida.





Já Elma Aveiro, outra irmã de Cristiano Ronaldo, não deixou pedra sobre pedra e afirmou que a decisão do técnico da seleção ao deixar CR7 no banco de reservas foi de humilhá-lo.





“Agora não podemos mandar se f*** quem a gente quer. Vergonha fazer esta humilhação a um homem que deu tanto. Mas eu mais tarde vou ver muita coisa”, completou.





Por Fabiana Batista Stos / Minuto Info