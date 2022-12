Quem é a mulher que foi encontrada sem vida dentro da geladeira da própria casa

Um crime com requintes de crueldade está sendo investigado pela polícia. Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta, seu corpo estava dentro da geladeira de sua própria casa, na cidade de Janiópolis, localizada no interior do estado do Paraná.





De acordo com as primeiras apurações, a vítima identificada como Vanusa Pereira da Silva, foi assassinada na noite do último dia 3 de novembro.





De acordo com a Polícia Militar o corpo foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (7). A jovem estava envolvida em um relacionamento com um casal, ou seja, um trisal e os dois são os principais suspeitos de terem cometido o crime.





Ainda segundo as informações repassadas pelos agentes de segurança, Vanusa Pereira foi encontrada em um cobertor, o homem e a mulher que estavam com ela deitaram a geladeira no chão onde colocaram o corpo e em seguida jogaram cal virgem sobre o cadáver na tentativa de disfarçar o mal cheiro.





Foi a própria mulher que fazia parte do trisal que relatou ao seu irmão que o que havia acontecido e pediu para que ele avisasse a polícia.





O homem que se relacionava com as duas mulheres chegou na cidade a pouco tempo e não é conhecido na região.





Após o trabalho dos agentes da perícia o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O corpo apresentava uma perfuração no pescoço e traumatismo craniano.





O casal suspeito de cometer o crime está foragido, a polícia está realizando diligências em busca de pistas que levem ao paradeiro dos suspeitos.





Por Fabiana Batista Stos / Minuto Info