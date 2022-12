Polícia apreende carros e explosivos supostamente usados na tentativa de assalto a banco em Ipu

Dois veículos supostamente usados por criminosos envolvidos na tentativa de assalto a uma agência bancária em Ipu foram apreendidos em Santa Quitéria, nessa quarta-feira (7), a cerca de 73 quilômetros de distância de onde aconteceu o ataque. Além dos automóveis, as autoridades policiais ainda encontraram uma quantidade não especificada de artefatos explosivos.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os carros foram localizados em um matagal no Município, durante diligência realizada por composições do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), com apoio da Força Tática (FT). O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também participou da ocorrência.





Os explosivos foram encontrados no interior dos veículos pelos agentes de segurança. Os artefatos podem ser do mesmo tipo dos usados para danificar o imóvel em que fica a instituição financeira, no Centro de Ipu. O local foi analisado por uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que constatou que nenhum valor foi levado na ação, pelo grupo criminoso, do cofre ou dos caixas eletrônicos.









BANCO FOI EXPLODIDO E DESTRUÍDO





No início da madrugada de quarta-feira, indivíduos armados explodiram a agência e tentaram assaltar a instituição financeira, localizada no Centro da cidade, assustando os moradores. O grupo teria iniciado o ataque logo após a 00h. A SSPDS relatou que os suspeitos tentaram explodir o cofre do prédio, mas não conseguiram.





Em gravação que circula nas redes sociais, é possível observar o momento em que os dispositivos são detonados.





Em imagens compartilhadas na internet, é possível observar o imóvel que abriga o banco destruído, com ferros retorcidos. Localizado ao lado do banco, o prédio que abriga a Prefeitura de Ipu também foi danificado na ação.





Alguns indivíduos encapuzados portando equipamentos bélicos foram flagrados por câmeras de segurança próximas ao local do crime. Essas e outras gravações auxiliam o trabalho policial. As investigações estão a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), conforme a SSPDS.





A Pasta ainda detalhou que participam das diligências em busca dos suspeitos as equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do CPRaio e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), além da DRF, da Delegacia Municipal de Ipu, da Delegacia Regional de Tianguá, do Departamento de Inteligência (DIP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).









ATENDIMENTO BANCÁRIO





O Banco do Brasil informou, nessa quarta-feira, que devido ao ataque não há previsão para normalização do atendimento em Ipu. A instituição financeira orientou que os cliente e os usuários busquem as agências BB das cidades de Ipueiras, Guaraciaba do Norte e Reriutaba.





"Equipes de engenharia e manutenção do Banco serão deslocadas até Ipu para avaliação da existência de danos estruturais e limpeza dos espaços atingidos por explosivos", detalhou.





"O BB colabora com as autoridades policiais na investigação do caso. O Banco não informa valores subtraídos durante ataques de grupos criminosos às suas unidades", completou o comunicado.





SERVIÇOS SUSPENSOS NA PREFEITURA DE IPU





A Prefeitura de Ipu suspendeu os serviços presenciais após o prédio que abriga a administração pública ser atingido pela explosão registrada durante a tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil, no Centro do Município.





Desde a ação criminosa, a sede está isolada e interditada devido aos danos provocados à estrutura do imóvel, localizado ao lado da unidade da instituição financeira, conforme informações da TV Verdes Mares.





Serviços como emissão de alvarás, de DAM, de IPTU, de CND, entre outros, continuam sendo realizados, mas através do site oficial da prefeitura. Os demais presenciais estão suspensos.





(Diário do Nordeste)