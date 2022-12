Ditador Nicolás Maduro virá ao Brasil para a posse de Lula

O ditador venezuelano no Brasil, Nicolás Maduro irá participar da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deve desembarcar em Brasília no domingo (1), segundo informações do colunista Lauro Jardim.



De acordo com o PT, 17 representantes já confirmaram comparecimento.



O governo de Jair Bolsonaro (PL) assinou uma portaria impedindo que altos funcionários do regime da Venezuela ingressassem no Brasil. No entanto, o governo federal publicou uma nova portaria revogando nesta quinta-feira (29) a proibição da entrada do ditador venezuelano.

(Gazeta Brasil)