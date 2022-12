Efeito Bolsonaro: Preço da gasolina cai no Brasil pela 5ª semana consecutiva

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou nesta sexta-feira (23) a quinta redução seguida no preço da gasolina.





O relatório da agência é divulgado semanalmente e, desta vez, a queda foi de 0,20% nas bombas.





Lembrando que graças a fixação nacional do ICMS cobrado nos estados sob o valor dos combustíveis, telefonia móvel, internet e energia elétrica o valor do litro dos combustíveis ao consumidor vem caindo e consequentemente toda a linha de logística até chegar na redução do preço dos alimentos na mesa da família do Brasileiro. Vitória esta conseguida mesmo com o voto contrário de parlamentares do PT, bem como a reprovação da redução de impostos por Lula.





Por fim, mesmo com a redução do ICMS a arrecadação bate recorde histórico no país.





Créditos: Jair M. Bolsonaro/Telegram.