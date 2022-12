Elon Musk diz que Fed deve cortar juros ‘imediatamente’ para evitar uma dura recessão

O CEO da Tesla (TSLA34) e da SpaceX, Elon Musk, declarou nesta quarta-feira, 30, que uma recessão está chegando e as altas das taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed) poderiam piorar esse cenário.

Em um tweet, Musk pediu que o Fed “reduza as taxas de juros imediatamente”, pois está arriscando “ampliar a probabilidade de uma recessão severa”.

As mensagens foram escritas em uma troca pública de mensagens com o co-fundador da Tesmanian, Vincent Yu.

Durante a conversa, o fundador da NorthmanTrader, Sven Henrich, escreveu que o Fed manteve uma política monetária expansionista “por muito tempo, interpretando mal a inflação e agora eles estão atuando agressivamente na construção da dívida mais alta de todos os tempos, sem levar em conta os efeitos defasados ​​desses aumentos de juros, com o risco que percebam novamente tarde demais o dano causado”. Musk respondeu: “Exatamente”.

Esta não é a primeira vez que o CEO da Teslaalerta sobre uma catástrofe econômica iminente. Em 24 de outubro, o homem mais rico do mundo estimou que uma recessão global poderia durar “até a primavera de 2024”, embora salientando que estava “apenas supondo”. Essa especulação de Musk ocorreu em meio a uma série de alertas de outros executivos de grandes empresas americanas, como o CEO da Amazon, Jeff Bezos, o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, e o CEO do Goldman Sachs, David Solomon.