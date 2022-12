Banda de forró sofre grave acidente; músico está em coma induzido

A banda de forró Rastapé se envolveu em um acidente com quatro veículos de carga, no último domingo (27), na BR-364, em Várzea Grande. A batida envolveu três veículos de carga, uma van e carro e deixou um instrumentista do grupo em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





Nenhum dos 11 integrantes da banda, de acordo com a assessoria de imprensa, perdeu a vida no acidente. Parte da equipe que esteve na fatalidade já viajou de volta a São Paulo após atendimento médico.





O instrumentista Eder está internado em estado crítico na UTI. Já os integrantes Jorge Filho (vocal), Fábio (baixo) e Tico (guitarra) se encontram estáveis e com acompanhamento médico.





O grupo havia se apresentado no sábado (26) no Festival Multicultura Nordeste, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. Eles seguiam com destino a capital do Mato Grosso, quando, segundo a assessoria da imprensa, foram atingidos por um veículo que tentou fazer uma “ultrapassagem errada”.





A concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, informou que o local foi periciado e as circunstâncias do acidente estão sendo investigados pela polícia.





