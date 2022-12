Assassinatos despencam nos primeiros nove meses de 2022 no Brasil

O número de assassinatos no país continua em queda em 2022, segundo o índice nacional de homicídios criado pelo g1, com base nos dados oficiais dos estados e do Distrito Federal.





Foram 30,2 mil assassinatos nos primeiros nove meses deste ano, o que representa uma queda de 3% em relação ao mesmo período de 2021.





Estão contabilizadas no número as vítimas dos seguintes crimes:

homicídios dolosos (incluindo os feminicídios)

latrocínios (roubos seguidos de morte)

lesões corporais seguidas de morte

Veja os principais destaques: