Família com seis dedos terá de esperar até 2026 por nova luta pelo hexa

Dos 22 integrantes da família de Silvia Santos da Silva, 14 deles têm seis dedos nas mãos e pés. Por isso, eles eram o símbolo da busca da seleção brasileira pelo hexacampeonato na cidade onde vive a maioria deles, em Águas Claras, no Distrito Federal. Com a eliminação do Brasil diante da Croácia nesta sexta-feira na Copa do Catar , a torcida pela sexta conquista terá de esperar até 2026.





Após o jogo, a funcionária pública de 60 anos estava indignada com a derrota nos pênaltis, principalmente com o técnico Tite. “Cometemos muitos erros na escalação”, afirmou a torcedora. Desde que o Brasil conquistou o penta, em 2002, a brincadeira dos seis dedos como um amuleto se tornou constante nas Copas. Na época da Copa, eles são conhecidos como a Família Hexa. “Nós já somos hexa. O Brasil precisa correr atrás da conquista dele”, brinca.





A cada jogo, a família se reúne para degustar um prato apreciado pelo rival brasileiro. Nesta sexta-feira, diante da Croácia, o prato foi um ensopado de carne bem temperado chamado goulash. E já existiam projeções para a final, que teria uma feijoada. Todos os planos foram adiados com o fracasso do time de Tite.





A mutação genética que leva uma pessoa a nascer com dedos a mais é chamada polidactilia. Nesta família, diferente mesmo é quem nasce com cinco dedos e não com seis. A alteração é encarada com naturalidade e até bom humor. Quando vão fazer o exame de ultrassom de um novo parente, a primeira pergunta é sobre a quantidade de dedos. Depois é que questionam sobre o sexo.





“Aqui em casa, quem tem cinco dedos é quem tem complexo. Funciona ao contrário”, explica Silvia. “Tenho três filhos, e só o mais velho (Eduardo) é que não tem seis dedos. Quando levei minha filha (Ana Carolina) para tirar os dedos do pé, porque era difícil colocar sandália, Dudu pediu para guardá-los para colocar na mãozinha dele. Ele tinha cinco anos e se sentia excluído”.





(Estadão Conteúdo)