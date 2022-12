Assessores do presidente do Senado ganham mais que os senadores, até R$50 mil

Parte do gabinete de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) não tem do que reclamar quando o assunto é salário: ganha mais que os senadores.

O vencimento do presidente do Senado, por exemplo, é de R$ 33.763,00. O salário de Maria Olímpia Jimenes de Almeida, analista legislativa lotada no gabinete de Pacheco, é de R$ 49.964,73.





São várias justificativas usadas como vantagens para engordar o salário da turma. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





Inventam de tudo para turbinar salários: chamam de vantagens pessoais, função comissionada e abono de permanência. Tudo fora do teto.





A chefe de gabinete do presidente do Senado, Regina Celia Simplicio, é outra que ganha muito bem: R$41.967,37. Mais que os senadores





O técnico legislativo João Eduardo Correia Leal, ainda do gabinete de Pacheco, é outro que ganha mais que o chefe: R$38.584,34.





