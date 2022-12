Família real contrata jardineiro com salário anual de R$ 145 mil

A família real britânica está com uma vaga de emprego aberta para jardineiro, oferecendo um salário anual equivalente a R$ 145 mil, cerca de R$ 12 mil por mês.





O profissional será responsável por cuidar dos jardins do Castelo de Windsor, na Inglaterra, cinco vezes por semana, em período integral.





A vaga foi publicada no site oficial The Royal Household, com algumas exigências como ter “paixão pela horticultura”, experiência e conhecimento prático de plantas, qualificação na área, carteira de habilitação e saber operar as máquinas de jardinagem.





– Somos uma equipe ocupada, então a autodisciplina e as habilidades de gerenciamento de tempo são vitais – diz a vaga.





Os interessados têm até o dia 7 de janeiro para se candidatar e participar do processo seletivo. (Pleno News)