Gerente é preso por suspeita de envolvimento no roubo ao Banco do Brasil

Acaba de ser preso o gerente de serviços da agência estilo do Banco do Brasil da Jundiaí que está envolvido no assalto de R$ 1,6 milhão acontecido no mês de janeiro.





Em novembro, a Polícia Civil deflagrou uma operação para ajudar a elucidar o caso. Contudo, o único homem detido foi liberado após prestar depoimento – seria o responsável pelo suporte ao crime. Na época, a investigação teria chegado a solicitar a prisão preventiva de um funcionário, contudo, a Justiça não autorizou.





96 FM