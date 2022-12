Helicóptero com cinco pessoas cai no RJ

Um helicóptero com cinco pessoas caiu, na manhã desta quarta-feira (14), no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Na aeronave, estavam o piloto e mais quatro passageiros, que seriam estrangeiros. As informações iniciais são de que as vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na mesma região. Mas, não há detalhes sobre o quadro de saúde delas.





O Corpo de Bombeiros afirmou que a aeronave estava realizando um pouso de emergência na Avenida das Américas, no momento do acidente. O helicóptero pertence à Heli-Rio, uma empresa que faz voos panorâmicos. A companhia diz estar prestando assistência às vítimas.





(Terra Brasil Noticias)