Vendedor anuncia carro no fundo de rio por R$ 10 mil no litoral do Piauí

Um anúncio inusitado em grupos de venda no Facebook vem chamando a atenção do público em Parnaíba e região. O mais interessante, que o veículo Chevrolet modelo Silverado 1550, cabine estendida, ano 2002, de cor prata, com rodas esportivas está sendo oferecido pelo valor de R$ 10 mil. As informações são do Folha de Parnaíba.

O vendedor de nome Nalrison Gabriel postou o anúncio nos grupos do Facebook há 20h e na descrição é dito que o veículo está em perfeitas condições de uso e documento em dias, no ponto de transferir para o novo dono. Imagens de mergulhador mostra os detalhes do veículo por dentro e por fora.



Mas tem um pequeno detalhe; o carro se encontra no fundo Rio Igaraçu, localizado próximo a Ponte Simplício Dias, no centro de Parnaíba. O vendedor não informou como o veículo foi parar no fundo do Rio e quanto tempo ele se encontra lá, só informou que o futuro comprador terá que retirar com uso de um guincho.