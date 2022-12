Moraes manda PF prender apoiadores de Jair Bolsonaro

Agentes da Polícia Federal estão nas ruas cumprindo determinação do ministro Alexandre de Moraes contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. São cerca de 100 mandados com ordem de prisão, quebra de sigilo bancário, busca e apreensão e bloqueio de contas bancárias. A operação é relacionada ao inquérito dos atos antidemocráticos.



Os agentes da PF estão em sete unidades da federação: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.



A Operação vem em menos de 24h após Moraes afirmar que “há muita gente para prender e muita multa a ser aplicada após o período eleitoral no país.” E poucos dias após manifestação contrária a determinação do ministro que terminou na prisão do cacique Tserere.



Ainda não há divulgação sobre o nome dos alvos da operação.

(Diário do Poder)