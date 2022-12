Homem de bicicleta rouba idosa e é atropelado por ônibus durante fuga

Um homem de bicicleta roubou uma idosa e, durante a fuga, foi atropelado e arremessado por um ônibus municipal em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Irmã Dulce em estado grave.



De acordo com a PM, o caso ocorreu às 10h10 na Avenida Presidente Kennedy, no bairro da Aviação. O suspeito vestia uma camisa rosa e abordou uma idosa, que ainda não foi identificada. Ele roubou o celular e a carteira dela, segundo a polícia.



Em seguida, o suspeito tentou fugir de bicicleta pela avenida e cruzou a frente de um ônibus municipal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a motorista do coletivo chegou a ver a vítima atravessando a avenida, porém, não conseguiu desviar a tempo e o atingiu com a parte dianteira esquerda do ônibus. O suspeito foi arremessado, segundo testemunhas.



Os pedestres relataram à PM que o assaltante ficou estirado no chão da rua, apresentou hemorragia, mas aparentava estar consciente. O homem foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao PS do hospital Irmã Dulce, em estado grave.



O caso foi registrado como lesão corporal culposa no 2º Distrito Policial da cidade e, de acordo com a prefeitura, o ônibus municipal envolvido no acidente passará por perícia.

(G1/CE)