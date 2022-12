VIOLÊNCIA: Militar do Exército é morto a tiros ao reagir a assalto no Ceará

Samuel Lima de Almeida, 25 anos, trocou tiros com os suspeitos.



Um cabo do exército foi morto a tiros ao reagir a uma tentativa de assalto no distrito de Caiçarinha, zona rural da cidade de Choró, interior do Ceará, na noite desta terça-feira (27). Antes de ser assassinado, o agente baleou um suspeito, que também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



De acordo com a polícia, Samuel Lima de Almeida, 25 anos, foi abordado por dois homens armados na localidade de Vertentes. Houve uma troca de tiros e o militar conseguiu balear um dos suspeitos, que morreu. Já o outro conseguiu fugir.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas ao local do crime e encontraram os corpos com lesões de disparos de arma de fogo.



O caso é investigado pela Delegacia Regional de Quixadá, que realiza apurações para elucidar os fatos.



Fonte: PortalGCMais