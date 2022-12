Cobrança de impostos federais sobre os combustíveis é “convite para retorno da inflação”, diz Danilo Forte

Relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Benefícios, o deputado federal Danilo Forte (União Brasil) afirmou nesta quarta-feira (28), em entrevista ao programa Ceará News, que não prorrogar a desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis é um “convite para o retorno da inflação”. O parlamentar cearense também foi o autor da PL que fixa o teto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis em 17%.



“O retorno da cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis é ligar a chave da volta da inflação. Nós não podemos esquecer que há seis meses atrás a gasolina custava R$ 8 e agora regula na casa dos R$ 5. Agora, se você voltar os impostos federais e abrir espaço para a retomada do ICMS, em um curto espaço de tempo nós estaremos com uma desarrumação total dos orçamentos familiares”, alertou Danilo Forte.



O deputado vai realizar uma reunião nesta quarta-feira (28) com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para tratar sobre a pauta. “É preciso garantir que produtos essenciais como esse continuem cabendo no orçamento das famílias. Toda uma cadeira econômica está sob risco caso isso não ocorra”, explicou.

(CN7)