Randolfe, José Guimarães e Jaques Wagner serão e líderes do governo Lula

Na tarde desta quinta-feira (29), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou que os nomes da liderança de seu governo no Congresso Nacional. Randolfe Rodrigues (Rede-AP), José Guimarães (PT-CE) e Jaques Wagner (PT-BA) foram os nomes confirmados pelo petista.



O anúncio foi realizado no auditório do CCBB, sede do governo de transição, junto com a nomeação dos últimos 16 ministros do seu governo.



Randolfe Rodrigues



Randolfe Rodrigues tem 49 anos e é senador pelo Amapá. O político é filiado à Rede Sustentabilidade, que compôs federação com o PSOL e esteve na coligação da chapa Lula-Alckmin.



Jaques Wagner



Aos 71 anos, Jaques Wagner é um dois políticos mais próximos de Lula e foi governador da Bahia por dois mandatos, de 2007 a 2014.



José Guimarães



José Guimarães está indo para o quinto mandato consecutivo como deputado federal, após ser eleito em outubro para Câmara dos Deputados. Ele já foi líder do governo durante a gestão da presidente Dilma Rousseff e foi recentemente liberado de denúncias em um dos mais famosos escândalos ocorridos durante os governos petistas.



Os líderes do governo são responsáveis por articular a votação de projetos de interesse do governo – e evitar que as chamadas “pautas-bomba” sejam aprovadas, ao mesmo tempo.

