PT quer faturar com posse e vende kit com copo de plástico e toalha por R$ 100

Para faturar com a posse do presidente eleito Lula, o Partido dos Trabalhadores está vendendo um “kit lembrança”, montado por funcionários do partido em Brasília. O kit, com camiseta, toalhas grande e pequena, copo, bandana e estrela, sai por R$ 100.



O partido informou que vai montar lojas na Esplanada do Ministério no dia da posse, 1 de janeiro, para vender os itens. O PT ainda alega que o dinheiro arrecadado servirá para ajudar na organização.