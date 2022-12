Morre jovem espancado com barra de ferro em centro socioeducativo em Sobral

Um jovem morreu no hospital após ser atacado por dois adolescentes armados com barra de ferro dentro do Centro Socioeducativo de Sobral. O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira (28). A morte foi confirmada nesta tarde pela Santa Casa do mesmo município, para onde ele foi levado em estado grave.



As lesões foram praticadas com barras de ferro retiradas de pernas das mesas. O jovem é de Tianguá, cerca de 88 km do local do crime. A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) informou que os agressores foram encaminhados para a delegacia, onde seguem para que todas as diligências sejam realizadas.



De acordo com testemunhas, o jovem sofreu vários ferimentos, lesões e apresentava hematomas pelo corpo, principalmente na cabeça. Ele foi socorrido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.



A Seas informa, ainda, que a Assessoria de Diretrizes Socioeducativas e a Equipe Técnica estão prestando apoio à família do jovem, em Sobral. As comunicações formais ao Sistema de Justiça foram realizadas e a Corregedoria da Seas instaurou procedimento para apurar as causas do ocorrido e responsabilizar os envolvidos.

(G1/CE)