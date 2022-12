Mulher derrubada de moto após caso de fofoca no Ceará recebe medida protetiva contra agressora

A mulher derrubada de uma moto em movimento com a filha de seis meses no colo conseguiu uma medida protetiva contra a influenciadora transexual que a agrediu no último domingo (25), na cidade de Sobral, no interior do Ceará.



O ataque ocorreu na Rua São José, no Bairro Sumaré e foi registrado por uma câmera de segurança. A suspeita, Jhoy Wanderwall, que é tia da criança, foi ouvida pela nesta terça-feira (27), na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral e alegou que a confusão foi motivada por "conversas de outras pessoas".



"Essa ocorrência chegou ontem pela manhã, na Delegacia da Mulher. Tendo em vista que tem uma criança envolvida, que é sobrinha da investigada. [...] As investigações continuam, o inquérito está tramitando e tão logo seja concluído será encaminhado a Justiça. Já as medidas protetivas foram concedidas, pois apesar dela ter inicialmente o desejo de agredir apenas a mãe, era visível que a mulher estava com a lcriança no colo, que também foi agredida", disse a delegada Adriana Savi.



Com a queda da moto e as agressões, tanto a mulher atacada quanto a filha dela ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. A criança foi socorrida para a Santa Casa de Sobral com ferimentos na cabeça e nas pernas, ficou em observação e já recebeu alta. A mãe não foi hospitalizada.



O Conselho Tutelar também foi acionado e encaminhou mãe e filha para passarem pelo exame de corpo de delito.



"Ela infringiu o artigo 5º do ECA, que fala que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração e violência. É onde entra o ato da Jhoy, que foi uma violência contra a criança e também a crueldade", disse o conselheiro tutelar Roney Sales.

