Saiba quem são os presos na operação da PF contra Bolsonaristas em Brasília

A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal realizam, desde a noite de quarta-feira (28) a operação Nero. Foram expedidos mais de 30 mandados de prisão, busca e apreensão. As ações são realizadas no Distrito Federal e nos Estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.



No total, 11 pessoas são alvos de pedidos de prisão. Veja quem são os detidos cujos nomes já são conhecidos até o momento:



Klio Damião Hirano



Ex-candidata a prefeita de Tupã (SP) pelo PRTB, ela foi presa em Brasília. Ela vinha participando das manifestações no Quartel-General do Exército da capital federal e tem postado sempre sobre a participação nos atos. No dia 12, publicou vídeo na porta da Polícia Federal, onde protestava contra a prisão do cacique Tsererê Xavante.



Átilla Mello



Pastor evangélico, ele foi preso no Rio de Janeiro. Em sua última postagem nas redes, usou uma imagem para brincar com a tensão vivida nos quarteis. “Caro presidente Jair Messias Bolsoanr, depoisq ue tudo isso acabar o povo patriota que estão (sic) nos quartais precisam de uma bolsa terapia e bolsa psicólogo. Sofremos fortes emoções”.