Idosa é assassinada por ter recebido cesta básica da PMCE

Uma idosa foi assassinada em Caucaia, na grande Fortaleza, após ter recebido cestas básicas doadas pela Polícia Militar do Ceará. O principal suspeito do homicídio já foi preso: trata-se de Lairton da Silva Duarte, conhecido como ‘Lairton da Tanupaba’. Ele foi encontrado neste sábado, 3, na mata, próximo à Lagoa do Banana e detido pela PMCE.





Segundo informações do comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Hideraldo Bellini, as forças de segurança procuravam Lairton há dois meses. O suspeito de ter matado a idosa tem uma extensa ficha criminal: cinco homicídios, dois tráficos de drogas, dois casos de organização criminosa e outros dois delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (fornecer fogo de artifício a criança ou adolescente).





Coronel Bellini informou ainda que a área de atuação de Lairton fica na Lagoa do Banana, Cumbuco e Tabuba, todos os locais em Caucaia.





Via CN7